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Вратарь «МЮ» Ромеро разбил свой Lamborghini стоимостью более 200 тысяч евро

16:00
Серхио Ромеро. Фото Reuters
Серхио Ромеро. Фото Reuters
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в серьезную аварию, сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, футболист разбил свой автомобиль Lamborghini недалеко от базы клуба. Он направлялся на тренировку. В клубе сообщили, что футболист не пострадал. Он готовится вместе с командой к ближайшему матчу чемпионата Англии против «Бернли».

В социальных сетях были опубликованы фотографии аварии, где видно, что автомобиль серьезно пострадал.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел девять матчей за «МЮ», в которых пропустил два мяча.

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