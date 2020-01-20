Вратарь «МЮ» Ромеро разбил свой Lamborghini стоимостью более 200 тысяч евро

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в серьезную аварию, сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, футболист разбил свой автомобиль Lamborghini недалеко от базы клуба. Он направлялся на тренировку. В клубе сообщили, что футболист не пострадал. Он готовится вместе с командой к ближайшему матчу чемпионата Англии против «Бернли».

В социальных сетях были опубликованы фотографии аварии, где видно, что автомобиль серьезно пострадал.

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs — utdreport (@utdreport) January 20, 2020

В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел девять матчей за «МЮ», в которых пропустил два мяча.