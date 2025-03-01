Вратарь «Миллуола» влетел ногой в голову Матета из «Кристал Пэлас», форварда унесли на носилках

Нападающего «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета унесли с поля на носилках после столкновения с голкипером «Миллуола» Лиэмом Робертсом в матче 1/8 финала Кубка Англии.

На восьмой минуте встречи Робертс вышел из ворот, чтобы перехватить заброс и влетел ногой в голову Матета. Голкипера гостей удалили с поля, а форварду лондонцев потребовались носилки и замена.

Жан-Филиппа Матета уносят на носилках. Фото Reuters