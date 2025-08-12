Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана вернулся к полноценным тренировкам

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, 29-летний камерунец может быть включен в заявку на матч первого тура АПЛ сезона-2025/26 с «Арсеналом». Игра пройдет 17 августа.

Онана возобновил тренировки с другими вратарями, до этого он участвовал только в бесконтактных занятиях во время азиатского турне.

В сезоне-2024/25 Онана в 50 матчах за «МЮ» пропустил 65 голов, в 11 встречах сыграл на ноль.