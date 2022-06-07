Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон не перейдет в «Ньюкасл»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон не перейдет в «Ньюкасл», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 25-летний англичанин нравится руководству «Ньюкасла», но никаких попыток подписать его клуб не предпринимал.

Отмечается, что укрепление вратарской позиции обсуждалось руководством, но не является приоритетной задачей.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау хотел бы, чтобы клуб приобрел центрального защитника и атакующих игроков.

В прошедшем сезоне Хердерсон провел пять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.