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Сегодня, 09:46

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон не перейдет в «Ньюкасл»

Антон Иванов
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон не перейдет в «Ньюкасл», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 25-летний англичанин нравится руководству «Ньюкасла», но никаких попыток подписать его клуб не предпринимал.

Отмечается, что укрепление вратарской позиции обсуждалось руководством, но не является приоритетной задачей.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау хотел бы, чтобы клуб приобрел центрального защитника и атакующих игроков.

В прошедшем сезоне Хердерсон провел пять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/06/06/newcastle-dean-henderson-dominic-calvert-lewin-nathan-ake-transfer/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Дин Хендерсон
Эдди Хау
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1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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