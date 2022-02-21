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Сегодня, 18:53

Де Хеа: «Рок меня мотивирует. Мне нравятся System of a Down, Slipknot»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа рассказал о своей любви к року
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о своей любви к року.

«Все началось еще в детстве, — приводит слова де Хеа официальный сайт УЕФА. — Я проводил лето с родителями в Аликанте. Там были парни чуть старше, которые слушали тяжелую музыку, ну и я слушал вместе с ними. Рок меня мотивирует. Мне нравятся System of a Down, Slipknot, Avenged Sevenfold, Bullet for My Valentine. Также мне нравится испанская музыка».

Вратарь рассказал о том, хороший ли он танцор.

«Не самый плохой, учитывая мой рост. У меня неплохое чувство ритма. Конечно, я не Майкл Джексон, но весьма неплох. Хорошо танцую на общем, достойном уровне», — сказал он.

В нынешнем сезоне 31-летний испанец принял участие в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 41 мяч. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 24 5 8 11 29-50 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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