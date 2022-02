Де Хеа: «Рок меня мотивирует. Мне нравятся System of a Down, Slipknot»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о своей любви к року.

«Все началось еще в детстве, — приводит слова де Хеа официальный сайт УЕФА. — Я проводил лето с родителями в Аликанте. Там были парни чуть старше, которые слушали тяжелую музыку, ну и я слушал вместе с ними. Рок меня мотивирует. Мне нравятся System of a Down, Slipknot, Avenged Sevenfold, Bullet for My Valentine. Также мне нравится испанская музыка».

Вратарь рассказал о том, хороший ли он танцор.

«Не самый плохой, учитывая мой рост. У меня неплохое чувство ритма. Конечно, я не Майкл Джексон, но весьма неплох. Хорошо танцую на общем, достойном уровне», — сказал он.

В нынешнем сезоне 31-летний испанец принял участие в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 41 мяч. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.