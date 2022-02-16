Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» должен бороться за нечто большее, чем место в первой четверке»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:0) в матче 18-го тура АПЛ.

«Очень рады набрать три очка, особенно после нескольких ничьих подряд, — приводит слова Де Хеа BBC. — Мы знали, что «Брайтон» хорошо работает с мячом и прессингует. У них хорошая команда».

Также вратарь высказался о положении команды в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» должен бороться за нечто большее, чем место в первой четверке. Множество команд сражается за эту позицию, но, учитывая наше мастерство, мы должны набирать много очков», — сказал он.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.