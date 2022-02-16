Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:48

Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» должен бороться за нечто большее, чем место в первой четверке»

Де Хеа прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Брайтоном»
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:0) в матче 18-го тура АПЛ.

«Очень рады набрать три очка, особенно после нескольких ничьих подряд, — приводит слова Де Хеа BBC. — Мы знали, что «Брайтон» хорошо работает с мячом и прессингует. У них хорошая команда».

Также вратарь высказался о положении команды в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» должен бороться за нечто большее, чем место в первой четверке. Множество команд сражается за эту позицию, но, учитывая наше мастерство, мы должны набирать много очков», — сказал он.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60146767
Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола: «Ливерпуль» всегда рядом. Они как заноза в заднице»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости