Де Хеа считает, что у «МЮ» мало шансов на попадание в зону Лиги чемпионов

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа раскритиковал игру команды в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1).

«Честно говоря, это позор. Мы должны были выиграть. Мы не создаем моменты, это проблема. Мы не создаем целенаправленные моменты, чтобы забить. Я не знаю, что сказать, честно говоря. Мы недостаточно хороши. Будет тяжело попасть в четверку», — цитирует Де Хеа Sky Sports.

Манкунианцы в турнирной таблице АПЛ занимают седьмое место, имея 51 очков после 31 сыгранного матча. 16 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Норвичем».