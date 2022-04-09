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Сегодня, 18:30

«Это позор. Мы должны были выигрывать». Де Хеа — о матче против «Эвертона»

Де Хеа считает, что у «МЮ» мало шансов на попадание в зону Лиги чемпионов
Читать «СЭ» в

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа раскритиковал игру команды в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1).

«Честно говоря, это позор. Мы должны были выиграть. Мы не создаем моменты, это проблема. Мы не создаем целенаправленные моменты, чтобы забить. Я не знаю, что сказать, честно говоря. Мы недостаточно хороши. Будет тяжело попасть в четверку», — цитирует Де Хеа Sky Sports.

Манкунианцы в турнирной таблице АПЛ занимают седьмое место, имея 51 очков после 31 сыгранного матча. 16 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Норвичем».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
09 апр, 14:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
Голы
Гордон, 27 (1:0)
Эвертон
Пикфорд Кин Миколенко Годфри Коулман Аллан Делф (Дукуре, 84) Ришарлисон Калверт-Льюин (Грэй, 71) Ивоби Гордон
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Алекс Теллес Ван-Биссака Фред (Погба, 36) Бруну Фернандеш Матич (Мата, 64) Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 64) Санчо
Предупреждения
Гордон 75’, Пикфорд 86’  -  Погба 51’, Криштиану Роналду 87’
Судьи
Мосс (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
5
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
14
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
15
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 1 : 0
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 1 : 0
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 - : -
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
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