Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сделал 4 результативную передачу в АПЛ — это второй результат в истории

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон отдал результативный пас на форварда Эрлина Холанна в матче с «Брентфордом» (2:1) в 4-м туре АПЛ.

Бразилец отметился четвертой результативной передачей в чемпионатах Англии — это второе результат среди всех вратарей. Эдерсон уступает лишь Полу Робинсону, на счету которого пять голевых пасов.

На счету Эдерсон 254 матча в АПЛ, Робинсон провел 375 игр.