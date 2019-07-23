Вратарь "Ман Сити" Эдерсон забил два гола в благотворительном матче, организованном им самим

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон организовал благотворительный матч для нуждающихся, сообщает Manchester Evening news. Игра состоялась в бразильском Озаску, в ней приняли участие команды Эдерсона и бразильского певца MC Guime. На нее могли попасть все, кто пожертвует 1 килограмм продуктов долгого хранения.

В матче принял участие и партнер Эдерсона по команде Габриэл Жезус, который сыграл по тайму за обе команды.

Примечательно, что Эдерсон вышел на матч на позиции полузащитника под номером 10 и сделал дубль.