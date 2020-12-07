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Вратарь «Ливерпуля» Келлехер дебютировал за команду в свитере с неправильной фамилией

10:37
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Вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер дебютировал в АПЛ в матче 11-го тура против «Вулверхэмптона» (4:0).

22-летний ирландец вышел на игру в свитере, где была пропущена одна буква «Е» в написании фамилии. После перерыва игрок вернулся на поле в «правильном» свитере.

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