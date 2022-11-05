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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон — о критике в адрес команды: «Это часть футбола»

Алина Савинова
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о критике в адрес команды.

«Это часть футбола и то, с чем не так легко справиться. Вы будете испытывать давление со стороны внешнего мира, со стороны средств массовой информации. Только играя в большой клуб, ты будешь испытывать такое давление.

Я считаю это нормальным, но мы должны дать отпор, и наш ответ должен быть продемонстрирован выступлениями на поле. Чего мы не можем сделать, так это позволить критике повлиять на нас и еще больше унизить", — приводит Sky Sports слова Алиссона.

В октябре «Ливерпуль» потерпел поражение в трех матчах чемпионата Англии. На данный момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 16 очков.

6 ноября «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11669/12737163/alisson-becker-exclusive-interview-brazil-international-opens-up-on-liverpools-struggles-and-claudio-taffarels-influence

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⚽ Футбол. РПЛ
Сочи
Спартак

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Футбол
ФК Ливерпуль
0
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Лопетеги стал главным тренером «Вулверхэмптона»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
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5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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 17
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П
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Манчестер Сити

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Арсенал

 5
И К Ж
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Тоттенхэм Хотспур

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