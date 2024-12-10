Алиссон восстановился после травмы подколенного сухожилия

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон восстановился после травмы и готов сыграть с «Жироной» в общем этапе Лиги чемпионов.

«Определенно приятно, что он вернулся и снова доступен. На протяжении стольких лет Алиссон был настолько выдающимся игроком для нашего клуба, что мы ожидаем и надеемся, что он продолжит делать то же самое в предстоящие недели и месяцы», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции.

Алиссон пропустил более двух месяцев из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил в октябре в матче с «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ.