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Вратарь «Ливерпуля» Адриан может перейти в «Бетис» в летнее трансферное окно

13:22
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Вратарь «Ливерпуля» Адриан летом может вернуться в «Бетис», пишет Estadio Deportivo.

По информации издания, испанская команда хочет укрепить вратарскую позицию и рассматривает 33-летнего испанца как один из вариантов на летнее трансферное окно.

Адриан — воспитанник «Бетиса», он выступал за команду до лета 2013 года, после чего перешел в «Вест Хэм». С лета 2019 года испанец является игроком «Ливерпуля», в сезоне-2019/20 он провел за «красных» 15 матчей, 3 из которых провел «на ноль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Адриана в 5 миллионов евро, его контракт с мерсисайдцами действует до лета 2021 года с опцией продления на еще один год.

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