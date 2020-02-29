Вратарь «Лидса» Касилья, дисквалифицированный на 8 матчей за расизм, заявил, что невиновен

Вратарь «Лидса» Кико Касилья, дисквалифицированный на 8 матчей за проявление расизма в адрес английского форварда конголезского происхождения Джонатана Леко, выступающего за «Чарльтон», не считает себя виновным.

— Я опечален и опустошен из-за того, что осужден за якобы расистский комментарий, — написал у себя в Twitter Касилья. — Для начала хочу прояснить: с расизмом нельзя мириться, ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта, ни в обществе. Я уважаю Футбольную ассоциацию Англии и понимаю ее позицию. Согласен, что расизм надо искоренять из нашего спорта. Однако, замечу, что последние 5 месяцев были самыми тяжелыми в моей карьере. Я не считаю, что обвинительный приговор в полной мере отражает то, что действительно произошло. Моя семья, друзья и коллеги, с которыми я успел поработать за все годы карьеры, прекрасно знают, что я никогда не говорил ничего расистского и всегда относился к соперникам с максимальным уважением.

Инцидент между Касильей и Леко произошел в сентябре 2019 года во время матча 9-го тура чемпионшипа «Чарльтон» — «Лидс» (1:0). Как сообщается в заявлении Футбольной ассоциации Англии, Касилья оскорбил Леко по этническому или расовому признаку.