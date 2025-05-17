Хендерсон — о победе «Кристал Пэлас» в Кубке Англии: «Мы чувствовали, что сегодня будет наш день»

Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон поделился впечатлениями после завоевания командой Кубка Англии.

В финале турнира «орлы» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

«Это невероятно. Мы чувствовали, что сегодня будет наш день. Тренер разработал план игры, и мы его выполнили. Мы заслужили победу. Отбитый пенальти? Думаю, Холанн мог бы взять на себя инициативу, но он отдал мяч Мармушу, и я знал, в какую сторону тот пробьет. Я знал, что вытащу его», — приводит ВВС слова Хендерсона.

Также голкипер прокомментировал игру рукой за пределами штрафной. Хендерсон не был наказан после этого эпизода.

«Мяч влетел в мою штрафную, и я знал, что все в порядке, — какая разница?» — добавил он.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Кубок Англии. До этого команда дважды играла в финале турнира, в 1990 и 2016 годах, но потерпела поражение в тех матчах.