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17 мая 2025, 21:44

Хендерсон — о победе «Кристал Пэлас» в Кубке Англии: «Мы чувствовали, что сегодня будет наш день»

Алина Савинова

Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон поделился впечатлениями после завоевания командой Кубка Англии.

В финале турнира «орлы» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

«Это невероятно. Мы чувствовали, что сегодня будет наш день. Тренер разработал план игры, и мы его выполнили. Мы заслужили победу. Отбитый пенальти? Думаю, Холанн мог бы взять на себя инициативу, но он отдал мяч Мармушу, и я знал, в какую сторону тот пробьет. Я знал, что вытащу его», — приводит ВВС слова Хендерсона.

Также голкипер прокомментировал игру рукой за пределами штрафной. Хендерсон не был наказан после этого эпизода.

«Мяч влетел в мою штрафную, и я знал, что все в порядке, — какая разница?» — добавил он.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Кубок Англии. До этого команда дважды играла в финале турнира, в 1990 и 2016 годах, но потерпела поражение в тех матчах.

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Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
Дин Хендерсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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37 тур
38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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