Вратарь Келлехер установил рекорд «Ливерпуля» по выигранным сериям пенальти

Вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер помог команде выйти в 1/8 финала Кубка английской лиги. В среду, 9 ноября, «красные» в серии пенальти переиграли «Дерби Каунти».

23-летний ирландец четвертый раз в карьере помог «Ливерпулю» выиграть серию пенальти, что является рекордом для клуба. Никто из вратарей за 125-летнюю историю не выигрывал больше послематчевых серий одиннадцатиметровых.

Игра с «Дерби Каунти» стала для Келлехера всего лишь 18-й за основной состав «Ливерпуля».