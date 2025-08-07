Вратарь Дубравка перешел в «Бернли»

«Бернли» объявил о подписании контракта с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой. Соглашение с 36-летним словаком рассчитано до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 Дубравка в 16 матчах пропустил 16 голов, в 8 встречах сыграл на ноль. Его контракт с «Ньюкаслом» действовал до 30 июня 2026 года.

Также Дубравка играл за чешские «Спарту» и «Слован», норвежский «Эсбьерг» и словацкую «Жилину».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1 миллион евро.