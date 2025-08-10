Футбол
10 августа, 12:00

Де Хеа: «Я всегда буду благодарен «Манчестер Юнайтед». Это было потрясающее путешествие»

Алина Савинова

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа ответил на вопрос о том, разочарован ли он тем, как завершился его футбольный период в Англии.

В 2023 году футболист покинул «Манчестер Юнайтед» после двенадцати сезонов в клубе. «Красные дьяволы» не стали продлевать контракт с голкипером. После ухода из «Манчестер Юнайтед» де Хеа на протяжение года оставался в качестве свободного агента, а летом 2024-го присоединился к «Фиорентине».

«Нет. Иногда футбол бывает таким, какой он есть, и ты не можешь все контролировать. Я был [в «Манчестер Юнайтед»] 12 лет, и это очень здорово, это один из лучших периодов в моей жизни. Играть за этот клуб просто невероятно, особенно когда покидаешь его, понимаешь, насколько он велик, как сложно было провести 12 лет в таком клубе, как «Юнайтед». Я всегда буду благодарен «МЮ». Это было потрясающее путешествие», — приводит Goal слова де Хеа.

9 августа «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» встречались в товарищеском матче. Английская команда одержала победу в серии пенальти (1:1, 5-4).

