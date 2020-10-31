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Вратарь «Челси» Менди повторил достижение Чеха

19:59
Эдуар Менди и Петр Чех. Фото коллаж Sky Sports
Эдуар Менди и Петр Чех. Фото коллаж Sky Sports
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Вратарь «Челси» Эдуар Менди провел на ноль матч 7-го тура АПЛ против «Бернли». Ранее он также не пропустил в играх с «Кристал Пэлас» (4:0) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

28-летний сенегалец стал первым с 2004 года голкипером «Челси», сделавшим «сухари» в трех первых играх АПЛ. Ранее это удалось Петру Чеху, который перешел в лондонский клуб из «Ренна».

Всего Менди провел за «Челси» шесть игр во всех турнирах и пропустил только два мяча — в игре Кубки лиги с «Тоттенхэмом» (1:2).

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