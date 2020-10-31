Вратарь «Челси» Менди повторил достижение Чеха
Вратарь «Челси» Эдуар Менди провел на ноль матч 7-го тура АПЛ против «Бернли». Ранее он также не пропустил в играх с «Кристал Пэлас» (4:0) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).
28-летний сенегалец стал первым с 2004 года голкипером «Челси», сделавшим «сухари» в трех первых играх АПЛ. Ранее это удалось Петру Чеху, который перешел в лондонский клуб из «Ренна».
Всего Менди провел за «Челси» шесть игр во всех турнирах и пропустил только два мяча — в игре Кубки лиги с «Тоттенхэмом» (1:2).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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