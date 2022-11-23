Вратарь «Челси» Менди может перейти в «Тоттенхэм»

Голкипер «Челси» Эдуар Менди может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает 90min.

По информации издания, руководство «синих» рассматривают трансфер 30-летнего сенегальца на замену французскому вратарю Уго Льорису.

Менди перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. Действующее соглашение вратаря с лондонцами рассчитано до лета 2025 года. Стоимость голкипера по данным портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ сенегалец сыграл 9 матчей за «Челси» и пропустил 12 мячей.