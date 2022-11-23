Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:09

Вратарь «Челси» Менди может перейти в «Тоттенхэм»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Голкипер «Челси» Эдуар Менди может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает 90min.

По информации издания, руководство «синих» рассматривают трансфер 30-летнего сенегальца на замену французскому вратарю Уго Льорису.

Менди перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. Действующее соглашение вратаря с лондонцами рассчитано до лета 2025 года. Стоимость голкипера по данным портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ сенегалец сыграл 9 матчей за «Челси» и пропустил 12 мячей.

Эдуар Менди
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Криштиану Роналду
Молдавия отреагировала на «оседание» предназначенного ей газа на Украине
СМИ сообщили о двух взрывах в Иерусалиме
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»
Как стать волонтером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили об уходе Роналду: «Он, как Дзюба, претендует на большое уважение, но забывает про возраст»

Роналду получит предложение от «Аль-Насра». Контракт — около 240 миллионов евро за 2 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости