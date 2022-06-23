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Сегодня, 09:14

Кепа может перейти в «Ниццу» на правах аренды

Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может перейти в «Ниццу», сообщает Footmercato.

По информации источника, французский клуб хочет арендовать 27-летнего испанца.

Отмечается, что «Ницца» рассматривает вратаря лондонского клуба как замену Вальтеру Бенитесу, который перешел в ПСВ свободным агентом.

В прошедшем сезоне Кепа принял участие в 15 матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a494753640795711494-logc-nice-tente-le-coup-pour-kepa-arrizabalaga
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