Вратарь «Челси» хочет вернуться в «Атлетик»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага выразил желание вернуться в «Атлетик». Аррисабалага стал игроком «Челси» 8 августа 2018 года. «Синие» заплатили за испанца рекордную сумму — 80 миллионов евро.

— Я однозначно хотел бы вернуться в «Атлетик». Когда — пока не знаю, — заявил 25-летний голкипер El Chiringuito. — В свое время газеты много писали о моем грядущем уходе в «Реал» — настолько много, что моя бабушка видела меня в СМИ чаще, чем в жизни. Но я не мог представить себя в футболке другого клуба и продлил контракт. В конечно счете я все равно покинул «Атлетик», но идея вернуться в Бильбао не покидает меня.