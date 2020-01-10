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Вратарь «Брайтона» Райан пожертвует по 500 долларов за каждый сэйв в туре для борьбы с пожарами в Австралии

12:47
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Вратарь «Брайтона» Мэтью Райан в Twitter сообщил, что сделает пожертвования для борьбы с пожарами в Австралии.

— Я пожертвую по 500 австралийских долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями АПЛ в эти выходные, — написал 27-летний австралиец.

Ранее пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон сообщил, что пожертвует 500 тысяч долларов пострадавшим от пожаров.

В результате пожаров, которые начались в Австралии осенью, сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов и погибло около миллиарда животных.

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