Вратарь «Брайтона» Райан пожертвует по 500 долларов за каждый сэйв в туре для борьбы с пожарами в Австралии
12:47
Вратарь «Брайтона» Мэтью Райан в Twitter сообщил, что сделает пожертвования для борьбы с пожарами в Австралии.
— Я пожертвую по 500 австралийских долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями АПЛ в эти выходные, — написал 27-летний австралиец.
Ранее пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон сообщил, что пожертвует 500 тысяч долларов пострадавшим от пожаров.
В результате пожаров, которые начались в Австралии осенью, сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов и погибло около миллиарда животных.
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