Вратарь «Брайтона» Райан пожертвует по 500 долларов за каждый сэйв в туре для борьбы с пожарами в Австралии

Вратарь «Брайтона» Мэтью Райан в Twitter сообщил, что сделает пожертвования для борьбы с пожарами в Австралии.

— Я пожертвую по 500 австралийских долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями АПЛ в эти выходные, — написал 27-летний австралиец.

Ранее пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон сообщил, что пожертвует 500 тысяч долларов пострадавшим от пожаров.

В результате пожаров, которые начались в Австралии осенью, сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов и погибло около миллиарда животных.