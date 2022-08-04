Вратарь «Барселоны» пройдет медосмотр для перехода в «Борнмут» в ближайшие два дня

«Борнмут» согласовал покупку вратаря «Барселоны» Норберту Нету, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие два дня 33-летний бразилец прилетит в Англию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.

Нету выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 4 матчах команды и пропустил 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро.