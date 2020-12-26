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Вратарь «Астон Виллы» Мартинес вышел в лидеры по сухим матчам в АПЛ

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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес вышел в лидеры по количеству сухих матчей в АПЛ, сообщает Squawka.

Матч с «Кристал Пэлас» (3:0) стал восьмым для аргентинца без пропущенных мячей в сезоне-2020/21. Отмечается, что в прошлом сезоне «Астон Вилла» провела 7 матчей «на ноль».

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 14 матчей за «Астон Виллу» и пропустил 13 мячей. «Астон Вилла» купила футболиста у «Арсенала» за 17,4 миллиона евро в сентябре 2020 года.

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