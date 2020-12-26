Вратарь «Астон Виллы» Мартинес вышел в лидеры по сухим матчам в АПЛ

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес вышел в лидеры по количеству сухих матчей в АПЛ, сообщает Squawka.

Матч с «Кристал Пэлас» (3:0) стал восьмым для аргентинца без пропущенных мячей в сезоне-2020/21. Отмечается, что в прошлом сезоне «Астон Вилла» провела 7 матчей «на ноль».

Emi Martinez has now kept eight clean sheets in the Premier League this season, one more than Aston Villa managed in the whole of last season (7).



He's kept at least two more than any other PL keeper this term. ? pic.twitter.com/xHh05NncVG — Squawka Football (@Squawka) December 26, 2020

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 14 матчей за «Астон Виллу» и пропустил 13 мячей. «Астон Вилла» купила футболиста у «Арсенала» за 17,4 миллиона евро в сентябре 2020 года.