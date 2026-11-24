Вратарь «Арсенала» Райя избежал операции на плече
Вратарь «Арсенала» Давид Райя пропустит домашний матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за травмы плеча. Главный тренер лондонцев Микель Артета сообщил, что голкиперу не потребуется операция.
«К сожалению, он не готов к завтрашнему матчу, но травма не выглядит слишком серьезной», — приводит BBC слова Артеты с пресс-конференции 23 ноября.
31-летний испанец получил повреждение в матче чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:2) 21 ноября. На 70-й минуте его заменил Кепа Аррисабалага. После возвращения в Лондон Райя прошел МРТ. На 24 ноября было назначено дополнительное обследование.
«Арсенал» набрал 10 очков в четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов, «Боруссия» — девять. Участие Райи в игре чемпионата Англии с «Манчестер Сити» 29 ноября пока остается под вопросом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
6
|Брентфорд
|11
|4
|5
|2
|20-11
|17
|
7
|Лидс
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
8
|Челси
|11
|5
|1
|5
|20-20
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|11
|4
|0
|7
|13-21
|12
|
15
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
16
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
17
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
18
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|9-15
|9
|
19
|МЮ
|11
|1
|5
|5
|14-23
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|- : -
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|- : -
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|- : -
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2