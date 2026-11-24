Вратарь «Арсенала» Райя избежал операции на плече

Вратарь «Арсенала» Давид Райя пропустит домашний матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за травмы плеча. Главный тренер лондонцев Микель Артета сообщил, что голкиперу не потребуется операция.

«К сожалению, он не готов к завтрашнему матчу, но травма не выглядит слишком серьезной», — приводит BBC слова Артеты с пресс-конференции 23 ноября.

31-летний испанец получил повреждение в матче чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:2) 21 ноября. На 70-й минуте его заменил Кепа Аррисабалага. После возвращения в Лондон Райя прошел МРТ. На 24 ноября было назначено дополнительное обследование.

«Арсенал» набрал 10 очков в четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов, «Боруссия» — девять. Участие Райи в игре чемпионата Англии с «Манчестер Сити» 29 ноября пока остается под вопросом.