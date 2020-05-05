Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Врачи клубов АПЛ выступают против возобновления сезона

22:59
АПЛ.
АПЛ.
Теги:

Врачи всех 20 клубов английской премьер-лиги выступили против возобновления чемпионата. Они считают, что это небезопасно. Сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным The Athletic, врачи обратились с письмом к руководителям АПЛ. Они объяснили, почему считают возобновление сезона небезопасным на данный момент. В письме перечислено 100 вопросов и потенциальных проблем.

Все вопросы и проблемы, перечисленные медработниками, поделены на 10 пунктов. Так они поднимают вопрос поднимают вопрос страхования и тестирования на коронавируса для игроков, сотрудников клуба и их семей. Указано также, что вирус может передаваться через пот и вратарские перчатки.

Кроме того, в письме говорится, что темнокожие игрок, азиаты и этнические меньшинства больше рискуют заразиться вирусом. Ранее сообщалось, что по статистике представители этих групп населения в Великобритании составляют 35 процентов от заболевших.

Также указано, что врачи сомневаются в безопасности возвращения к тренировкам уже в этом месяце. У них есть подозрение, что многие клубы игнорируют меры безопасности. В дополнение к этом, поднимается вопрос возможности присутствия медиков на тренировках на случай необходимости.

Ранее сообщалось, что английская премьер-лига может возобновиться 12 мая. Игры будут проходить без зрителей.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6318
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир