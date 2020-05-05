Врачи клубов АПЛ выступают против возобновления сезона

Врачи всех 20 клубов английской премьер-лиги выступили против возобновления чемпионата. Они считают, что это небезопасно. Сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным The Athletic, врачи обратились с письмом к руководителям АПЛ. Они объяснили, почему считают возобновление сезона небезопасным на данный момент. В письме перечислено 100 вопросов и потенциальных проблем.

Все вопросы и проблемы, перечисленные медработниками, поделены на 10 пунктов. Так они поднимают вопрос поднимают вопрос страхования и тестирования на коронавируса для игроков, сотрудников клуба и их семей. Указано также, что вирус может передаваться через пот и вратарские перчатки.

Кроме того, в письме говорится, что темнокожие игрок, азиаты и этнические меньшинства больше рискуют заразиться вирусом. Ранее сообщалось, что по статистике представители этих групп населения в Великобритании составляют 35 процентов от заболевших.

Также указано, что врачи сомневаются в безопасности возвращения к тренировкам уже в этом месяце. У них есть подозрение, что многие клубы игнорируют меры безопасности. В дополнение к этом, поднимается вопрос возможности присутствия медиков на тренировках на случай необходимости.

Ранее сообщалось, что английская премьер-лига может возобновиться 12 мая. Игры будут проходить без зрителей.