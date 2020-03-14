Врач «Манчестер Сити» и «Бери» дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Врач, работавший в «Манчестер Сити» и «Бери» отстранен от всех видов деятельности, связанных с футболом до января 2024 года, сообщает ВВС.

Доктор Эндрю Джонсон признал обвинение Футбольной ассоциации в предоставлении мошеннической информации об освобождении от терапевтического использования при работе клубным врачом в «Бери» в 2018 году. Заявление, которое он сделал от имени неназванного игрока, чтобы использовать запрещенный тестостерон по медицинским показаниям, было датировано декабрем 2018 года.

Джонсон заявил ВВС, что ему «стыдно» за нарушение антидопинговых правил и что он был «нечестен, ретроспективно подавая заявление о сокрытии» этого вопроса. Его дисквалификация продлится до января 2024 года. Джонсон работал врачом-консультантом в «Манчестер Сити» на протяжении последних 10 лет.