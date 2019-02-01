Впервые с 2012 года клубы АПЛ снизили расходы в зимнее трансферное окно

Команды АПЛ в прошедшее трансферное окно потратили рекордно низкую за последние семь зим сумму на усиление составов, сообщает международная аудиторская компания Deloitte.

Команды английской премьер-лиги совершили покупки на 180 миллионов фунтов, в то время, как прошлой зимой они раскошелились на 430 миллионов. Такое снижение расходов связано с тем, что несколько клубов отказались от приобретений. Это "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Эвертон" и "Саутгемптон". Deloitte заверяет, что сейчас у топ-клубов лиги прочное финансовое состояние, и им не нужно продавать своих ведущих футболистов.

Самой крупной покупкой стало приобретение "Челси" Кристиана Пулишича у дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов.

Рекордно низкими расходы клубов были зимой 2012 года, тогда они потратили 60 миллионов фунтов.

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