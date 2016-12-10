21:48 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Впервые с 1993 года все домашние команды забили по 3 гола в премьер-лиге

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Сегодняшний игровой день чемпионата Англии вошел в историю сразу двумя рекордами, сообщает Opta. Сегодня все домашние команды забили минимум по 3 гола впервые с 8 мая 1993 года. Кроме того, 10 декабря в премьер-лиге было забито 26 голов, что является рекордом для игровых дней с шестью или меньше матчами.

Напомним, сегодня "Уотфорд", "Арсенал", "Бернли" и "Суонси" одержали домашние победы над "Эвертоном" (3:2), "Стоук Сити" (3:1), "Борнмутом" (3:2) и "Сандерлендом" (3:0) соответственно, а "Халл Сити" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью (3:3). Еще одна встреча идет в этот момент - "Лестер" ведет в игре с "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

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