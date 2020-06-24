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Впервые после ухода Фергюсона игрок «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в АПЛ

24 июня 2020, 22:52
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«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 31-го тура АПЛ разгромил «Шеффилд Юнайтед» — 3:0. Главным героем встречи стал нападающий Антони Марсьяль, оформивший хет-трик.

Впервые после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году игрок «Манчестер Юнайтед» забил три гола. За этот промежуток хет-триками отмечались футболисты из 21 команды.

Марсьяль забил за манкунианцев 48 голов, что является третьим результатом в истории клуба для игроков моложе 25 лет.

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