Впервые после ухода Фергюсона игрок «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 31-го тура АПЛ разгромил «Шеффилд Юнайтед» — 3:0. Главным героем встречи стал нападающий Антони Марсьяль, оформивший хет-трик.

Впервые после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году игрок «Манчестер Юнайтед» забил три гола. За этот промежуток хет-триками отмечались футболисты из 21 команды.

Марсьяль забил за манкунианцев 48 голов, что является третьим результатом в истории клуба для игроков моложе 25 лет.