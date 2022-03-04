Грановская может остаться в «Челси» после продажи клуба Абрамовичем

Возможные покупатели «Челси» открыты к сотрудничеству с нынешним директором лондонского клуба Мариной Грановской, если она оборвет профессиональные связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, сообщает The Telegraph.

По информации источника, потенциальные покупатели считают Грановскую самым влиятельным человеком в лондонском клубе после Абрамовича, и полагают, что ее уход стал бы большой потерей.

Отмечается, что уход нынешнего директора клуба может серьезно скажется на положении главного тренера Томаса Тухеля в клубе, у которого сложились близкие рабочие отношения с ней.

Предполагается, что Грановская не планирует принимать поспешные решения и дождется прихода новых владельцев, чтобы оценить ситуацию. При этом источники, близкие к ней уверены, что она не станет работать в другом английском клубе.