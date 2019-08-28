Возле базы «МЮ» появилась надпись с требованием отставки Погба. Фото

На табличке возле тренировочной базы «Манчестер Юнайтед» появилась надпись «Погба, уходи», нанесенная спреем. Фото опубликовал Twitter Goal.com.

'Pogba Out' has been sprayed onto a sign outside Manchester United's training ground.



? @MUnitedFR pic.twitter.com/Kn4hqQq0Km — Goal (@goal) August 28, 2019

Ранее сообщалось, что игрока хочет приобрести «Реал», но «МЮ» намерен сохранить его в команде. Француза оскорбляли по расовому признаку в Twitter после того, как он не реализовал пенальти в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1).

26-летний Поль Погба в текущем сезоне провел три матча за «Манчестер Юнайтед» и сделал две голевые передачи.

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