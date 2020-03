ВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter поддержала предложения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба использовать празднование француза в качестве профилактики заболевания коронавирусом. Хавбек рекомендовал во время чихания делать «дэб».

«Правильный «дэб» (прикрывание рта и носа сгибом локтя), когда вы кашляете и чихаете, это хорошая практика, чтобы защитить себя и других от COVID-19 , Спасибо за вашу поддержку, Поль Погба», — говорится в сообщении ВОЗ.

При исполнении жеста «дэб» человек направляет лицо в сторону локтевого сгиба. При чихании и кашлянии врачи действительно рекомендуют прикрываться локтевым сгибом вместо ладони, чтобы бактерии не попали на нее и не перешли на предметы, которые затем человек может потрогать.