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ВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом

02:36
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter поддержала предложения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба использовать празднование француза в качестве профилактики заболевания коронавирусом. Хавбек рекомендовал во время чихания делать «дэб».

«Правильный «дэб» (прикрывание рта и носа сгибом локтя), когда вы кашляете и чихаете, это хорошая практика, чтобы защитить себя и других от COVID-19 , Спасибо за вашу поддержку, Поль Погба», — говорится в сообщении ВОЗ.

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk

При исполнении жеста «дэб» человек направляет лицо в сторону локтевого сгиба. При чихании и кашлянии врачи действительно рекомендуют прикрываться локтевым сгибом вместо ладони, чтобы бактерии не попали на нее и не перешли на предметы, которые затем человек может потрогать.

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