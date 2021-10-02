Восстановление Пулишича после травмы затягивается
Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, сообщает Sky Sports.
По словам главного тренар «синих» Томаса Тухеля, восстановление футболиста должно было занять не более 10 дней, однако процесс восстановления затянулся.
«Слишком плохо», — так охарактеризовал немецкий специалист состояние Пулишича.
В нынешнем сезоне футболист сыграл всего 1 игру в составе «Челси» в АПЛ, забив один мяч.
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