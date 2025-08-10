Воспитанника академии «Манчестер Юнайтед» Митчелла ограбили во время переезда

Полузащитник английского клуба «Лейтон Ориент» Деметри Митчелл рассказал, что стал жертвой ограбления.

Футболист написал в своих соцсетях, что во время переезда из Манчестера неизвестные угнали его машину и забрали ряд личных вещей. Он призвал всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить ему об этом.

«Вчера вечером меня ограбили в Эссексе. Ворвались в дом, украли ключи от машины, где было много ценных вещей, так как вчера вечером я перевозил свои вещи из Манчестера. Если кто-нибудь видел регистрационный номер YH25 VDD этой машины, пожалуйста, сообщите мне», — написал футболист.

Митчелл является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За основую команду «красных дьяволов» он провел один матч. Этим летом 28-летний полузащитник перешел из «Эксетер Сити» в «Лейтон Ориент».