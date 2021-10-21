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Восковая фигура Салаха появилась в Музее мадам Тюссо

19:01
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Восковая фигура нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха появилась в Музее мадам Тюссо.

Футболист назвал такое признание благословлением и подчеркнул, что не мог в это поверить, когда стоял рядом с восковой фигурой.

«Получить признание и быть увековеченным в виде восковой фигуры — это благословление, — приводит BBC Sport слова Салаха. — Я не мог в это поверить, когда стоял рядом с «собой». Это как смотреть на свое отражение в зеркале».

Футболист подчеркнул, что не может дождаться реакции фанатов на его восковую фигуру.

«Ему не нужно следить за тем, что он ест», — написал египтянин в Instagram.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 11 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-58993991

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Екатерина Савостина все материалы автора

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