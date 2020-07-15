Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард впечатлен взаимодействием между Кристианом Пулишичем и Оливье Жиру. В матче против «Норвича» француз забил головой с передачи американца.

— Мы хорошо видели этот гол, и я восхищен движением Кристиана, который сумел разобраться в непростой ситуации на ограниченном пространстве и выполнить подачу в штрафную, на которую Оливье всегда готов откликнуться, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. - Если в атаке действует Оливье Жиру, необходимо доставлять мяч в штрафную. Важно правильно использовать его сильные стороны, и сегодня нам это удалось, благодаря чему он забил великолепный гол. Они отлично взаимодействуют, но в целом нам есть над чем работать. Сегодня много передач не доходили до адресата, тогда как обычно мы более бережно обращаемся с мячом. Тем не менее, задача на сегодня выполнена.