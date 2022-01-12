«Восхищаюсь им». Коутиньо высоко отозвался о Джеррарде

Новый игрок «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо высказался о переходе в английский клуб.

«Рад быть в этом замечательном клубе. Много говорил с тренером Стивеном Джеррадом, он рассказал мне о целях и задачах команды. Надеюсь получать удовольствие от футбола.

С Джеррардом я давно знаком, я играл с ним и многому у него научился. Я восхищаюсь этим человеком», — цитирует Коутиньо сайт «Астон Виллы».

«Астон Вилла» арендовала игрока у «Барселоны» до конца сезона. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил два мяча в 16 матчах за «Барсу».