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«Восхищаюсь им». Коутиньо высоко отозвался о Джеррарде

08:21
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Новый игрок «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо высказался о переходе в английский клуб.

«Рад быть в этом замечательном клубе. Много говорил с тренером Стивеном Джеррадом, он рассказал мне о целях и задачах команды. Надеюсь получать удовольствие от футбола.

С Джеррардом я давно знаком, я играл с ним и многому у него научился. Я восхищаюсь этим человеком», — цитирует Коутиньо сайт «Астон Виллы».

«Астон Вилла» арендовала игрока у «Барселоны» до конца сезона. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил два мяча в 16 матчах за «Барсу».

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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