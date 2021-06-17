Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Воронин рассказал, что не понимал слов Каррагера и Джеррарда в «Ливерпуле» из-за акцента

10:58

Бывший нападающий сборной Украины и «Ливерпуля» Андрей Воронин рассказал, как ему было трудно понимать английский диалект, на котором говорили в Ливерпуле.

«Пожалуй, самое тяжелое, с чем я столкнулся в «Ливерпуле» — это скауз. Мой английский и так был не очень хорош, но тут я не понимал вообще ничего. Когда Каррагер и Джеррард что-то говорили, я просил их повторить то же самое по-английски. Ливерпуль не подошел мне как город в целом, хотя он славится своей историей, здесь родились «Битлз». Мой отец — большой поклонник этой группы. Когда я сказал ему, что перехожу в «Ливерпуль», он расплакался. Я не мог привыкнуть к погоде в Англии, к ритму игр. Было трудно без зимней паузы. По сути, мы все время просто куда-то ехали и играли, что очень утомляло», — приводит Goal слова Воронина.

Воронин выступал за «Ливерпуль» с сентября 2007 года по январь 2010 года, после чего перешел в «Динамо». В английском клубе форвард провел 40 матчей, на его счету 6 голов и 5 результативных передач.

Сейчас Воронин работает ассистентом главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/i-couldnt-understand-gerrard-carragher-voronin-on-scouse/txs82k8do8uv1ptkwqb70gszi

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дания — Бельгия: за кого болеть России? Еще больше раскладов чемпионата Европы
Тело из гаража у морга в Забайкалье захоронили
За что экс-солисту «Лесоповала» сломали челюсть в Сочи
Песков оценил прошедший саммит Путина и Байдена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд