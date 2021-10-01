Водитель Роналду семь часов не мог заправить новый автомобиль футболиста

Водитель нападающего «МЮ» Криштиану Роналду провел на заправке около 7 часов, но так и не смог залить бензин в новый автомобиль португальца, стоимостью в 300 тысяч евро, информирует The Sun.

По данным источника, водитель футболиста прибыл на заправку в районе 2 часов дня. Вместе с ним был один их охранников Роналду. Мужчины прождали до 9 часов вечера и уехали ни с чем. Отметим, в Великобритании на данный момент проблемы с поставкой топлива.

«Они ждали, что топливо привезут, но в итоге им пришлось уехать. Двое мужчин долго ждали под дождем и выглядели очень уставшими из-за этой ситуации. Даже со всеми деньгами Роналду он в той же лодке, что и все мы», — рассказал The Sun источник.