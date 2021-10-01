Водитель Роналду семь часов не мог заправить новый автомобиль футболиста
Водитель нападающего «МЮ» Криштиану Роналду провел на заправке около 7 часов, но так и не смог залить бензин в новый автомобиль португальца, стоимостью в 300 тысяч евро, информирует The Sun.
По данным источника, водитель футболиста прибыл на заправку в районе 2 часов дня. Вместе с ним был один их охранников Роналду. Мужчины прождали до 9 часов вечера и уехали ни с чем. Отметим, в Великобритании на данный момент проблемы с поставкой топлива.
«Они ждали, что топливо привезут, но в итоге им пришлось уехать. Двое мужчин долго ждали под дождем и выглядели очень уставшими из-за этой ситуации. Даже со всеми деньгами Роналду он в той же лодке, что и все мы», — рассказал The Sun источник.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/16283555/cristiano-ronaldo-driver-bentley-fuel/
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