Власти Саудовской Аравии сделали заявление по поводу информации о покупке "Манчестер Юнайтед"

Министр информации Саудовской Аравии Турки Аль-Шаббана опроверг сообщение о том, что наследный принц Мухаммед бен Салман хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Ранее с такой информацией выступил таблоид The Sun.

Британские журналисты утверждали, что саудовцы предложили за "МЮ" 4,8 миллиарда долларов. Семья Глейзеров, которая владеет клубом, в 2005 году купила его за 1,013 миллиарда.

"Новость о том, что принц Мухаммед бен Салман хотел приобрести "Манчестер Юнайтед", была полностью ложной. Клуб провел встречу с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась", - написал Аль-Шаббана в Твиттере.