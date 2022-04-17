Игрок «Бернли» получил серьезную травму. Влашич заплакал прямо на поле

Экс-полузащитник ЦСКА заплакал на поле, когда увидел травму соперника

Полузащитник «Бернли» Эшли Уэствуд получил серьезную травму по ходу матча 33-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма». Он не смог сам подняться и на поле сразу выскочили врачи.

Серьезная травма игрока «Бернли». Фото Reuters Фото Reuters

Футболисты обеих команд были шокированы серьезностью травмы игрока. Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич даже не сдержал слез и разрыдался прямо на поле. Партнерам по команде пришлось его успокаивать.

Уэствуда унесли с поля на носилках, зафиксировав травмированную ногу. Футболист находился в сознании.

Серьезная травма игрока «Бернли». Фото Reuters

Напомним, что Влашич перешел в «Вест Хэм» из российского ЦСКА.