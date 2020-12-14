Владелец «Шеффилд Юнайтед» не планирует увольнять главного тренера

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер сохранит за собой свой пост.

— Я полностью доверяю Крису. Дело в том, что я не уверен, есть ли вообще люди, которые могут тренировать лучше. Последнее место? Ничего, мы еще успеем выбраться, — заявил владелец клуба принц Абдулла бин Мусаад Sky Sports.

В 12-м туре АПЛ «Шеффилд» проиграл «Саутгемптону» со счетом 0:3. «Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко.