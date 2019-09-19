Владелец «Шеффилд Юнайтед»: «Буду счастлив снова вести дела с четой Бен Ладенов»

Владелец «Шеффилд Юнайтед» принц Абдулла встал на защиту членов семьи террориста Усамы Бен Ладена.

— Я обижаюсь, когда люди косо смотрят на меня из-за связей с Бен Ладеном, — приводит слова Абдуллы The Sun. — У них очень хорошая семья. Да, в ней есть черная овца, как и у большинства семей, но остальные ее члены — очень порядочные люди. Я буду счастлив снова вести дела с четой Бен Ладенов.

В начале 2019 года стало известно, что «Шеффилд Юнайтед» спонсировался в том числе за счет средств родственников Бен Ладена.