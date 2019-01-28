Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил фото пениса в Твиттере. Теперь он продает клуб

Владелец клуба "Ноттс Каунти", выступающего в лиге 2, четвертом по силе дивизионе Англии, попал в скандальную историю. 54-летний Алан Харди во время спора с болельщиком в Твиттере прикрепил к сообщению скриншот. Им оказался снимок его галереи. А на одном из фото был запечатлен пенис, скорее всего, самого Харди.

Удалил эту запись Харди практически сразу, однако она успела попасть в британские СМИ и социальные сети. Сам бизнесмен принес свои извинения.

– Это была большая ошибка: скриншот галереи попал в запись, – заявил Харди. – Там была неуместная фотография. Я удалил сообщение сразу, как только заметил ошибку. Прошу прощения у всех, кого это могло оскорбить.

Позднее на официальном сайте "Ноттс Каунти" появилось большое письмо Харди, в котором он сообщает, что после долгих раздумий принял решение выставить клуб на продажу, что пойдет на пользу команде и его семье. Английская пресса пишет, что болельщики "Ноттс Каунти" призывали Харди сделать это, поскольку недовольны его управлением клубом, который ему принадлежит с 2017 года.