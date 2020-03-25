Владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» вылечился от коронавируса

Владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис сообщил о том, что вылечился от коронавируса.

— Спустя две недели карантина, в соответствии с указаниями врачей, я сдал второй анализ на коронавирус, который оказался отрицательным, — приводит официальный сайт «Ноттингема» слова Маринакиса. — Я оставался дома все это время, общался по сети с друзьями и родными, много читал и смотрел телевизор, слушал музыку и провел бесчисленное количество часов в интернете. Все это помогло мне понять, что происходит в мире и насколько уязвима наша планета. Также, я чувствую, что обязан выступить с посланием, вдохновленным моим коротким приключением: лучше оставаться дома, чтобы защитить себя и своих близких. Оставаясь дома, мы защищаем себя и не позволяем вирусу распространяться. Мы защищаем наше общество. Сейчас нельзя относиться к ситуации беззаботно или эгоистично. Нужно сохранять дисциплину и полностью следовать указаниям правительства и ученых.

A statement from our owner, Mr Evangelos Marinakis. #NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) March 24, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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