Владелец "Ливерпуля" пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри пообещал в следующем сезоне выиграть чемпионат Англии. Также он рассказал, что мерсисайдцы будут готовы вести активную работу на трансферном рынке.

– Отсутствие победы в чемпионате Англии в этом году означает, что это будет еще большей целью на следующий сезон, – цитирует Metro Генри. – Победим в следующем году, мы уже сильны. Каждый год показываем, что готовы инвестировать в нужного игрока и делать это правильно, чтобы клуб был устойчивым.

Компенсирует ли финал Лиги чемпионов второе место в АПЛ? Это разное. Возвращение в финал было тем, о чем думали наши ребята.

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