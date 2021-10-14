Владелец «Лидса»: «У «Ньюкасла» и «Ман Сити» неограниченные возможности. АПЛ должна убедиться, что идет честная игра»

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани призвал АПЛ проследить за тем, чтобы «Ньюкасл» не нарушал правил финансового фэйр-плей после покупки клуба инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

«Деньги в футболе не всегда означают успех, мы видели это множество раз. Мы продолжим нашу стратегию, направленную на рост наших футболистов. В этом году в наших молодежных командах числилось 16 футболистов различных национальных команд. Это синоним хороших инвестиций в молодежь и академию. В то же время у «Ньюкасла» и «Манчестер Сити» неограниченные возможности. АПЛ должна убедиться, что идет честная игра. Лига должна обеспечить применение принципов финансового фэйр-плей», — приводит слова Радриццани Sky Sports.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.