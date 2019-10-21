Владелец «Лидса» Радриццани: «С Аль-Хелаифи мы будем бороться за титул в премьер-лиге»

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал об интересе к клубу со стороны президентом «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

— Ко мне обратились более 20 компаний, из них я выбрал 3, — заявил Радриццани Times. — Один из претендентов на покупку «Лидса» — нынешний владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, с которым меня связывает давняя дружба. С ним наша команда будет способна противостоять «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул, это было бы невероятно для наших болельщиков.

Второй потенциальный покупатель родом из США и с детства болеет за «Лидс». Третий — владелец итальянского клуба. Что бы ни случилось, главное, чтобы команда снова вошла в число топовых в Англии. Надеюсь, что мне удастся вывести «Лидс» в премьер-лигу, после чего я буду готов к возможной продаже. Финансовые вливания были бы важнее именно в АПЛ.

Радриццани выкупил «Лидс» у Массимо Челлино весной 2017 года. В нынешнем чемпионшипе его команда после 12 матчей занимает 2-е место с 23 очками.